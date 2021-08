La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant , ha reconocido que "nos vamos a tener que vacunar muchas más veces" contra la covid-19, ya que el virus "no nos va a abandonar" .

"Nos vamos a tener que vacunar muchas más veces. N o hablo de una tercera dosis en esta fase, hablo del año que viene, el siguiente ... La covid-19 no nos va a abandonar, va a haber otras fases de vacunación a las que nos vamos a tener que someter, no solo en España", ha resaltado Morant en una entrevista por Europa Press.

En concreto, según confirmaron fuentes del CSIC a Europa Press, el organismo está a la espera del informe de la Agencia Española del Medicamento (AEMPS) que valorará los últimos ensayos clínicos llevados a cabo con la vacuna española, por lo que no saben el motivo de la paralización del proceso.

Según informó este sábado 'El Español', esta medida se ha tomado después de que el fármaco causase lesiones pulmonares a un mono . No obstante, el CSIC ha desmentido que la paralización del proceso sea por la muerte de un mono.

"Tengo que ser muy rigurosa. Lo que hay ahora mismo es la presentación de los resultados preclínicos por parte de los investigadores a la AEMPS, que una vez analizada toda esa documentación tiene que autorizar o no ese paso la siguiente fase. No hay aún informe de la AEMPS ni se han publicado todavía las investigaciones del equipo investigador. Ha habido ruido pero no puedo hablar ni del ruido ni de las especulaciones", ha esgrimido la ministra.