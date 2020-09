Willian José, jugador de la Real Sociedad, positivo por coronavirus

El delantero brasileño de la Real Sociedad, Willian José , ha dado positivo por coronavirus y, en consecuencia, no podrá debutar con su equipo en LaLiga Santander.

"Triste por no poder ayudar a mis compañeros"

Tras el mensaje de la Real Sociedad, el propio Willian José ha confirmado a través de sus redes sociales que el afectado era él: "Quiero anunciar que he dado positivo en el último test de COVID. Triste por no poder ayudar a mis compañeros en el inicio de LaLiga, pero seguiré trabajando y cuidándome para volver lo antes posible. Aupa Real!", ha escrito el delantero, que no podrá jugar ante el Valladolid y probablemente tampoco ante el Real Madrid.