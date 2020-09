Jugar al fútbol con mascarilla: vivimos un entrenamiento de fútbol en plena era de coronavirus

¿Qué es lo que peor llevan nuestros hijos en la pandemia? No es tener que extremar el cuidado en la ruta al cole, nis quieres tener que llevar mascarilla . Lo peor es no poder jugar a la pelota en el recreo. Eso sí que es un drama importante para muchos. Otros, los que entrenan en equipos, han vuelto al trabajo, como Messi, pero con estrictas medidas de seguridad. Dicen que es lo que hay y que lo que de verdad querían era jugar con sus compañeros de equipo. Eso sí las reglas del entrenamiento son ahora tan sagradas como las del juego mismo.

Además, todos tienen que llevar mascarilla en el campo. Y no solo en los entrenamientos porque también serán obligatorias en las competiciones. Que vuelven. Ahora en los entrenamientos cada cuatro o cinco minutos se para. No es lo mismo sudar con mascarilla que sin ella. Pero los chicos se comportan como verdaderos profesionales.