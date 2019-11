La acusación: “El Chicle es un depredador sexual. El que la hace la paga”

"Pedimos la prisión permanente revisable"

La acusación no se ha esmerado más en demostrar su perfil de agresor sexual que le gustan las morenas, altas y de pelo largo. “Como a todos” ha contestado con un tono escéptico pero igual de controlado. No, no salió a cazar. No se lo han preguntado tan directamente pero ante las insinuaciones la respuesta “eso no es cierto”. Los datos de sus antecedentes en Boiro y de la hermana de su mujer que le denunció por violación, saldrán, se utilizarán justamente para demostrar que el modus operandi es claro, que la motivación no fue otra que la agresión sexual. Pero como bien ha dicho la acusación, utilizar el Derecho anglosajón en el que el móvil es fundamental, es lo que quieren pero será complicado. Porque en el Derecho español la intención de pensamiento no se juzga, la intención de hacer algo si no inicias la acción no se condena. La intención de violar si no violas, es intento de agresión sexual. El Chicle niega hasta la intención porque la tesis de la defensa es clara; si no hay semen, no hay ADN, no hay nada de prueba sobre la agresión sexual ¿Por qué va alguien a creer que la violó? Si los 500 días el cuerpo sumergido, borraron cualquier rastro, entonces hay que concluir que no hay pruebas. ¿Y por qué no van a creer a El Chicle cuando dice que fue un accidente? La puesta en escena de la abogada defensora ha sido peculiar de principio a fin. La decana de los abogados de Ribeira, Fernanda Álvarez ha dicho que “no se han respetado las garantías procesales de El Chicle”. “Yo me tengo que enfrentar a una condena social de culpabilidad en un medio hostil, como si un cirujano operara en un quirófano sin asepsia”. ”La justicia tiene que ser aséptica porque si no es linchamiento”. Intentaba decir que al ser un juicio tan mediático es improbable que los jurados no tengan una idea preconcebida. Pues como en todos los crímenes mediáticos. Derecho a la información. Y el jurado no tiene por qué estar contaminado aunque la abogada los haya insinuado. Sabrán escuchar y ver las pruebas. Después de la charla, la letrada defensora ha hablado de las pruebas. Y también a su manera ha contado que los móviles del Chicle y de Diana demostrará que no estaba juntos, a pesar de los informes de la UCO, y que en Boiro se le investigó por intento de robo cuando ya hay una condena por intento de agresión sexual: Delito de detención ilegal consumado y de otro de agresión sexual en grado de tentativa. También la abogada de Abuín ha dicho al jurado que confesó y dijo la verdad. “Si se hubiese callado no se habría reabierto, porque estaba archivado, y a la investigación le faltaba mucho camino”. ”Si estamos aquí es porque José Enrique no miente. Pudo haberse callado”. “La brida que les presentarán hecha trocitos (se cortó para analizar) nunca estuvo en el cuello de Diana. No hay rigor”. Es verdad. La brida, al arma del crimen según la acusación y la autopsia, estaba en la cabeza de Diana, sumergida con ella 500 días, enganchada en su pelo. En el fondo del pozo las otras bridas y los trozos de cinta que usó. La tesis de las acusaciones es que se llevó a Diana viva, raptada para violarla en la nave y después de asesinarla, meterla en el pozo con la intención clara de eliminar pruebas. Un depredador sexual le ha llamado la acusación. “No estamos hablando de venganza, estamos hablando de justicia y por eso pedimos la prisión permanente revisable”. Son palabras del abogado Ricardo Pérez Lama. “El que la hace la paga”.