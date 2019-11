Las frases más duras de la Fiscalía y la acusación en el juicio contra El Chicle por la muerte de Diana Quer

Solo en un instante del alegato de la Fiscalía ha movido la cabeza El Chicle señalando que no. Y es cuando esta ha dicho que la agredió sexualmente, justo de lo que no desea ser acusado para no agravar su pena. Del resto del relato escalofriante de la fiscalía parece que el acusado no parece tener dudas. Que la llevó a un lugar inhumano contra su voluntad y que la causó la muerte por estrangulamiento. El padre de Diana pide justicia ya que la familia de la joven ya ha sido condenada de por vida, mientras que la tensión entre unos padres que no se pueden ni ver crece.