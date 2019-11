Sin remordimientos y mintiendo: El Chicle se reía durante la reconstrucción del asesinato de Diana Quer

El padre de Diana no ha podido más y ha estallado. " Podría haber sido tu hija ", ha estallado ante un Chicle impasible que solo confía en que no haya pruebas suficientes para acusarle de violación y así evitar la prisión permanente revisable.

Demasiada templanza estaba mostrando. Ver al asesino de tu hija sin ningún remordimiento debe crispar los ánimos de cualquiera. Y más cuando se observan las risas de José Enrique Abuín mientras se reconstruye el rapto de Diana Quer. Ahí se ve la falta de empatía de un sujeto que en esos momentos era consciente de lo que había hecho con la joven y no dejaba de mentir a los investigadores, que ya tenían claro que él era el culpable de la desaparición no intencionada. Los agentes consiguieron un coche igual que el suyo y el resto de materiales que 'El Chicle' aseguró que llevaba en el maletero para que la reconstrucción fuera lo más parecida posible. Las imágenes, que tenía en su poder El programa de Ana Rosa desde el mes de septiembre y que no se hicieron públicas por expreso deseo del padre de Diana, se han emitido hoy en el juicio.