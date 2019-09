Uno de los tuiteros que deseó la muerte del niño torero: “Fue un calentón”

“Ojalá Adrián se muera” o “que gasto más innecesario se está haciendo en su recuperación”... Son los tuits que sientan en el banquillo a sus tres autores. Los escribieron sobre Adrián por salir a hombros de una corrida a favor de los niños enfermos de cáncer.



Borraron esos comentarios de sus redes sociales pero la Fiscalía no aprecia arrepentimiento. Es un delito especialmente reprochable por su crueldad, ha concluido.



Hoy los tres han asegurado que no querían hacer daño a su familia, incluso uno de ellos ha dicho que la tauromaquia no le importa. Uno de ellos se ha justificado diciendo que “fue un calentón”. La acusación particular considera que cometieron un delito de odio. La Fiscalía lo limita a un delito contra la integridad moral.