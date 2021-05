Laurel Hubbard hará historia en los JJOO de Tokio, la primera levantadora de pesas trans

Los Juegos Olímpicos de Tokio serán históricos por ser los juegos realizados en la era covid y también porque en ellos se espera que compita la primera transgénero de la historia, Laurel Hubbard quien se ha garantizado un lugar en la categoría femenina de peso súper pesado.



Aunque Laurel, de 43 años, no ha sido de momento nombrada oficialmente por el equipo de Nueva Zelanda, en información recogida por The Guardian, la deportista se clasificaría automáticamente según las reglas aprobadas por el Comité Olímpico Internacional.



Su participación en los juegos tampoco está exenta de polémica ya que muchas voces hablan de que los participantes no se encuentran en igualdad de condiciones a la hora de acceder al medallero.