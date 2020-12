Este año nos ha hecho ser más conscientes de la gente que tenemos alrededor y en la que antes, quizá, no reparábamos. Y tú, ¿este año vas a compartir un décimo por primera vez con alguien? #LoteríaNavidad #CompartirComoSiempre #CompartirComoNunca pic.twitter.com/2uoZdbFPuz

Concretamente, Loterías y Apuestas del Estado opera nueve juegos diferentes : la Lotería Primitiva, la Bonoloto, el Gordo de la Primitiva, los Euromillones, la Quiniela, el Quinigol, el Lototurf, el Quíntuple Plus y la joya de la corona: la Lotería Nacional.

¿Qué es la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional nació en Cádiz en 1812 y seis años después, en 1818, se realizó el primer sorteo especial que coincidía con la Navidad. Pero no fue hasta 1839 cuando este sorteo empezó a celebrarse regularmente y, hasta 1897, no recibió oficialmente el nombre de Sorteo Extraordinario de Navidad .

A lo largo de los más de 200 años de historia que tiene este sorteo han cambiado muchas cosas, y no nos referimos solo al modo de comprar los décimos, sino también a algo tan importante como lo que significa a día de hoy que toque "el Gordo" y lo que significaba antes. En los últimos 30 años, a partir de la década de los 90, ganar el Gordo no resuelve la vida como pasaba hasta entonces, y se ha pasado de ser millonario y poder retirarse gracias al premio a solo “tapar agujeros”, una de las frases más repetidas el día del sorteo.

Recomendaciones al comprar y mantener un décimo o participación

Si se ha comprado el décimo entre varias personas , es recomendable fotocopiarlo, especificando la cantidad que aporta cada uno y firmarlo después cada uno de los participantes. También es habitual enviar una foto del décimo por correo electrónico o por WhatsApp. En este caso también deben aparecer los datos del depositario, los participantes y la participación de cada uno. Recuerda que la palabra no sirve como prueba y no es la primera ni la última vez que el portador del boleto original se quiere apropiar en exclusiva del premio, terminando el asunto en los tribunales.

Por último, y no por ello menos importante, es que hay que procurar mantener el décimo en condiciones óptimas para evitar que resulte dañado. Si esto sucede, la OCU aconseja que no se debe intentar recomponer y se debe meter en un sobre de plástico y hacerlo llegar a la SELAE, que determinará si se puede o no cobrar el premio. Si está muy irreconocible, será la Fábrica de Moneda y Timbre quien se pronuncie.