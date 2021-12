Hacienda recaudará 156,5 millones de euros con el Sorteo de la Lotería de Navidad 2021

Los premios no cobrados, bien por despiste del ganador, bien por pérdida o destrucción del décimo o boleto premiado, son un dinero extra que el estado se ahorra de pagar. No es raro que esto ocurra y, de hecho, los ingresos relacionados con estos despistes bastan y sobran para pagar el salario de todos los trabajadores de esta empresa durante un año. En general, en caso de que los billetes ganadores no se compren, o en caso de que transcurra el plazo de tres meses para cobrar el premio sin que nadie lo reclame, el Estado se ahorrará el pago de este dinero.