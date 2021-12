Por último, a la hora de enviar tu décimo a la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, es importante seguir una serie de consejos: no manipules el décimo deteriorado (o lo que quede de él) intentando, por ejemplo, unir sus piezas con cinta adhesiva o pegamento, ya que dificultarás su autenticación. Al contrario, lo mejor que puedes hacer es no hacer nada y remitirlo tal cual se encuentre, esperando a que se seque en caso de estar mojado. Intenta además no perder ninguna pieza, por pequeña que sea.

Además, te será de gran ayuda cualquier prueba que demuestre que se trata de tu décimo : no solo una foto o fotocopia, sino también recordar el número, la serie o la fracción jugada. También acudir cuanto antes a la administración de Lotería y no esperar a que el número resulte ganador, ya que ello servirá como apoyo a tu buena fe.

Si la destrucción de tu décimo es total, lo más probable es que no puedas cobrar tu premio, a pesar de tener pruebas de la posesión previa de tu décimo. Lo mismo se aplica a los casos en que no sea posible dilucidar si tu boleto es auténtico: no habrá ninguna manera de cobrarlo. Siempre estarás a tiempo de comprar una nueva participación para no quedarte fuera en caso de que el número elegido resulte premiado.