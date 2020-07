Un enfermero advierte del peligro de relajarnos ante el coronavirus: “No ha desaparecido por arte de magia”

Así lo ha dicho en una publicación viral en Facebook que ha sido recogida por el diario italiano ‘Corriere della Sera’ . “Aquí vamos de nuevo. No suelo sacarme selfies ni publicarlos en Facebook. Lo hice sobre las 10 de la noche el trabajo. No es una foto de marzo o abril. Hemos comenzado a hospitalizar a pacientes de COVID-19 con insuficiencia respiratoria grave”, comienza escribiendo.

“La mayoría de la gente ahora piensa en el mar, las montañas, un aperitivo con amigos, un viaje de fin de semana. Si alguien conoce a alguien que ha perdido a uno de sus seres queridos a causa del virus, intenta preguntar qué piensa de todo esto, de que haya personas que insisten en no usar la mascarilla. Intenta preguntar y escuchar lo que piensan. Mientras tanto, nosotros continuamos haciendo lo que siempre hacemos, incluso si ahora ya no somos héroes o ángeles, ya no tenemos ningún título honorífico”, explica, recordando que el virus “infecta a nuevos huéspedes para sobrevivir”.