Madrid sufre “días críticos” de contaminación y Almeida estudia aplicar el protocolo de Carmena

Cualquiera que ha pasado por la ciudad de Madrid se ha podido dar cuenta de la densa nube de contaminación que cubre la ciudad , una contaminación que aunque Ayuso asegure que no afecta a la salud , los ciudadanos con problemas respiratorios están viendo agravados su salud.

Es tal el estado del aire en la capital que hasta el propio Almeida, alcalde de Madrid y muy crítico con las medidas anticontaminación de Carmena, ha asegurado que la ciudad vive "días críticos" ante las condiciones climatológicas que "están siendo bastante adversas". Por ello el Ayuntamiento de Madrid no descarta tener que adoptar medidas que contempla el protocolo anticontaminación.



Así lo ha apuntado José Luis Martínez-Almeida durante una visita al Viaje de Agua de Fuente del Berro, donde ha precisado que de momento no se han producido todavía los supuestos para que se aplicase este protocolo.



"Es cierto que ha habido días en los que hemos estado muy cerca y desde luego como es una cuestión objetiva y técnica, que no es susceptible de valoración e interpretación, en el momento en que se den los parámetros procederemos a su aplicación", ha concluido el regidor de la capital.



Desde Más Madrid han recalcado que para proteger la salud de los madrileños se requiere activar el protocolo de anticontaminación "de manera urgente cuando es necesario", tal y como hacen el resto de capitales europeas. "Lo contrario es una amenaza seria a la vida en Madrid", han detallado desde el grupo municipal.