Madrid desactiva el protocolo anticontaminación desde el jueves

El Ayuntamiento de Madrid ha desactivado para el jueves el Protocolo anticontaminación , al reducirse los niveles de polución y haber mejorado las condiciones de ventilación atmosférica. No obstante, hoy se mantienen las medidas del escenario 2 , que impide la circulación a todos los coches sin distintivos y aparacar en la zona SER, salvo quienes tengan pegatinas Cero emisiones y ECO.

En resumen, los coches anteriores al año 2000 en el caso de los gasolina, de 2006 en los diésel y de 2003 las motos no pueden circular por la M-30 ni por su interior. Solo pueden aparcar en la zona del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) los vehículos Cero emisiones y ECO.

La clasificación ambiental de la DGT divide a los vehículos en cinco categorías: los más viejos y contaminantes, a los que no les corresponde distintivo; y las cuatro categorías restantes: B, C, ECO y CERO, que sí pueden obtenerlo. El Ayuntamiento recomienda llevar visible la etiqueta a los vehículos que les corresponda, pero no será obligatorio hasta el 24 de abril de 2019.