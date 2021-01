Madrid, intransitable por la nieve y el hielo en el segundo día laborable tras el temporal

Madrid tardará aún días en recuperar la normalidad tras el paso de Filomena . Hoy, el Metro y el Cercanías seguirán siendo la mejor opción para moverse en la región . También estarán operativas 28 líneas de autobús y 55 municipios contarán con servicio de lanzadera hasta la capital. Se sigue pidiendo no salir si no es imprescindible.

Nieve, hielo y ahora basura. “Si no cabe en los contenedores, se tira fuera”, reconoce una vecina.

“La gente no sabíamos que no teníamos que sacar la basura porque no iba a haber recogida”, dice otra mujer.