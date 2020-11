Más polémica en Madrid: construye hospitales pero deriva enfermos a la privada

Atendidos 51 pacientes

Asimismo, han señalado que "las camas contratadas se han mantenido ocupadas en todo momento", y han precisado que en ellas han sido atendidos 51 pacientes.



"La colaboración entre centros hospitalarios, tanto públicos como privados, es continúa ante una situación pandémica como la que vivimos y permite coordinar la asistencia de una forma más equilibrada", han argumentado.



No obstante, han agregado que se trata de una medida "de carácter extraordinario derivada de la pandemia por covid19", y han aclarado que "no se llevó a cabo por falta de personal", como han apuntado informaciones periodísticas, "sino para mantener la asistencia a los pacientes no Covid".