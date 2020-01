La heroicidad de María Jesús permitirá detener a su agresor: casi paga con su vida evitar ser violada

Nunca se dio por vencida y se peleó y logró hasta tirar al suelo a su agresor. Toma el dinero, toma todo pero no me hagas nada, le dijo la joven a su agresor. Pero él le dijo no, no, no. Lo relata, aún emocionado y sin creerse lo ocurrido el padre de María Jesús, que ha logrado salvar la vida por su coraje. A sus 20 años forcejeó con su agresor y se defendió con ayuda de su spray. "Mi niña sacó el spray y se lo tiró a los ojos a él, pero se lo quitó y lo usó contra mi hija", explica. Fue un error fatal del agresor porque ahora las huellas se encuentran en el spray y serán la vía para poder atraparle. La policía ya lo ha identificado. Se trata de un hombre de 30 años que vive en Almería pero no es vecino de la joven. Gracias a su valentía María Jesús evitó ser agredida sexualmente, aunque aún se recupera de la brutal paliza recibida.