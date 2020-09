La pandemia del coronavirus ha provocado que las mascarillas formen parte de nuestra vida diaria. Y nadie es capaz de pronosticar si no lo será por años. En España su uso es obligatorio en prácticamente todas las comunidades autónomas. Pero aunque sabemos cómo usarlas, ponerlas, lavarlas o cambiarlas, hay algo que se nos ha escapado hasta ahora. La de animales que podemos salvar si al tirar las mascarillas desechables las tiramos en el contenedor de restos, el de la basura habitual, no al marrón de restos orgánicos ni al amarillo de envases. Es la manera correcta de tirarlas sin que ello suponga un problema ambiental. En ningún caso se pueden arrojar tampoco al inodoro por los atascos que podría generar.