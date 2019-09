Una patada en la cabeza le cambió la vida: la memoria de una joven de 16 años se reinicia cada dos horas

Sus padres han iniciado una campaña en la plataforma GO FOUND ME para recaudar fondos que les permitan investigar y poder. Ambos cuentan que el día del accidente fue llevada al hospital aparentemente por una lesión en la rodilla, pero al observar a su niña se dieron cuenta que algo no iba bien. Pidieron que se realizaran pruebas y en todas se indicó que, por lo que fue dada de alta.