Francisco pudo ser la última persona que vio al menor desaparecido en Morón: “Estaba vivo”

Francisco Negra es fontanero en Morón de la Frontera , en Sevilla. El pasado sábado por la tarde-noche acudió a la casa de la madre de Antonio David , el menor desaparecido, a arreglarle un grifo. "Me dijo ella, que estaba el grifo picado, y le puse el nuevo”, cuenta. Él pudo ser la última persona que lo vio con vida. "Lo vi cuando bajó de la furgoneta y lo metió para dentro. El pequeño estaba vivo, porque yo lo sentí respirar cuando estaba poniendo el grifo que estaba en el cuarto de al lado”, nos cuenta.

"Ella estaba normal”, dice Francisco que asegura que su actitud no era rara, pero en la casa no había ni un solo mueble, “que estaba todo limpio. La encimera estaba todo limpia, los bajos estaban todo limpios, todo limpio, en la cocina no había muebles ninguno”. Los había tirado todos al contenedor.