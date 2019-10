Los menores empiezan a beber alcohol a los 14 y el 48% lo hace con permiso de los padres

UnSe inician a los 14 años. Esa frase de “por una cerveza o un vino no le va a pasar nada … o así se hace un hombre, yo también bebía y no pasa nada”, siguen, aunque nadie lo crea, en el ambiente de muchos hogares. Y hay muchos mitos a desterrar.

No se da importancia al alcohol, al que se teme menos que a las drogas o a la inseguridad en la calle. Es la idea que se mantiene de que el alcohol es algo cotidiano . Y no. Porque aunque digamos eso de yo también vivía a su edad, el alcohol provoca problemas hepáticos, deterioro cognitivo del sistema nervioso central, insuficiencia cardiaca, úlceras de estómago, inflamación del páncreas, trastornos de ansiedad, de personalidad o irritabilidad.

Marina destaca el papel de las familias respecto al alcohol. “Muchas de ellas no saben cómo actuar. Si deben imponerse, regañar a sus hijos. Están tan sumamente desorientados que, al final, miran para otro lado. A muchas familias les preocupan estas costumbres que se han extendido y que no saben cómo tratar. La clave no es demonizar el alcohol, sino introducir la premisa de que el consumo de alcohol en menores no es negociable. Con eso, les damos un argumento clave y sólido". Si no se puede conducir hasta los 18 tampoco beber. Las campañas de la fundación, además de destinadas a los propios menores, se dirigen a profesores (también pieza clave en el día a día de los adolescentes), las familias y a lo que se denomina el bebedor pasivo y ahí es donde los que no beben pueden ejercer influencia sobre el bebedor.