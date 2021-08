Croft cuenta en su vídeo, recogido por Infobae, que "Como enfermera, saber que si no logras que estas personas vuelvan a casa sus hijos serán huérfanos, su hijo de 14 años será huérfano, y saber que mi hija va a venir a mí cuando reciba esa llamada y diga: "Mamá, ¿por qué no los salvaste?". No puedo ni siquiera explicar cómo me siento como enfermera y como madre".