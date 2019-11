Mercedes cara a cara con su estatuta de la soledad: ella no tiene hijos y también vive sola

Sentada en un banco de Bilbao consigo misma. Mercedes comparte la vida con la soledad. Tiene 88 años, soltera y sin hijos. Su imagen apareció ayer convertida en estatua hiperrealista sola en un parque de Bilbao. Hoy ella le ha puesto voz. Sus palabras son las de los mayores silenciados por el olvido: "A veces no hablo nada de la mañana a la noche y por la noche no me sale ni la voz", confiesa aunque no esté arrepentida de no haber tenido hijos, tal y como están las cosas hoy en el mundo.