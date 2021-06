El miedo hace que los españoles sigamos llevando la mascarilla en los espacios abiertos

Lo hemos visto en Madrid, Alicante, Bilbao o Barcelona , por poner algunos ejemplos. Los 'con' mascarilla superan ampliamente a los 'sin'. Todos saben que desde las 00.00 horas de este sábado 26 de junio ya no era obligatoria llevarla en espacios abiertos siempre y cuando se pudiese mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros, pero a pesar de ello se mantiene su uso.

Las autoridades han recordado que hay que llevar siempre una mascarilla "con nosotros aunque no esté puesta" para cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad, y que incumplir su uso en los espacios que recoge el RD sigue sujeto a sanción según recoge el artículo 31 de la Ley.

No obstante, la mascarilla va a seguir siendo obligatoria en eventos multitudinarios que se celebren de pie al aire libre, pero no si se celebran sentados y se garantiza la distancia de 1,5 metros. También serán obligatorias en espacios cerrados de uso público, así como en los medios de transporte público, sitios públicos, etc.