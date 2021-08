Muere una joven de 20 años contagiada de coronavirus en un hospital de Marbella

Una joven de 20 años contagiada de covid , que no estaba vacunada y tenía factores de riesgo asociados, falleció en la madrugada del pasado domingo en el Hospital Costa del Sol de Marbella , según han informado este martes a EFE fuentes sanitarias.

La noche del pasado sábado, dijo a sus padres que la llevaran de nuevo al centro hospitalario porque "ya no aguantaba más y se estaba muriendo", y una vez allí los médicos no pudieron hacer nada por ella. La familia de esta joven de Estepona va a emprender acciones legales al entender que no recibió la atención necesaria para salvarle la vida, indica el periódico.