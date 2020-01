La Policía de Los Ángeles no voló debido a las malas condiciones: por qué Kobe decidió hacerlo

Unas de las conclusiones más rotundas sobre el terrible accidente de Kobe Bryant es que las condiciones climáticas para volar no eran las adecuadas y que el vuelo del helicóptero era muy bajo. De hecho, Josh Rubenstein, portavoz del departamento de policía de Los Angeles, la división de apoyo aéreo de ese departamento, decidió no volar en la mañana del accidente sufrido por la leyenda del deporte debido a la niebla existente. "La situación climática no cumplía con nuestros estándares mínimos para volar. La niebla era suficiente para que decidiéramos no volar", dijo Rubenstein. El portavoz agregó que el estándar mínimo de vuelo del departamento de policía es de 3.2 kilómetros de visibilidad y un techo de nubes de 244 metros.