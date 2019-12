Quince aniversario del tsunami de Tailandia: recuerda el duro momento de salvar a uno de sus dos hijos

En ese mismo momento, Jillian Searle tuvo que plantearse a qué niño elegía para salvarle. “Me rompió el corazón pero sabía que si no me decidía moriríamos todos. Con solo 20 meses, sabia que no había forma de que Blake pudiese sobrevivir solo. Así que de mala gana decidí que subiese a la plataforma Lachie”, confiesa la madre. Nada más dejar a su hijo mayor en la barra del bar, la segunda ola arrasó con la madre y con el bebé de 20 meses. “La ola me golpeó y me tiró hacia abajo. Pensé que mi hijo se iba a morir en mis brazos, me preocupé. Cuando logramos resurgir para buscar aire, me sentí aliviado al escuchar los gritos de Blake”, confiesa la australiana.