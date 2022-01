La mujer ha compartido el emotivo reencuentro con su familia, donde se han abrazado al animal sin poder contener la emoción. Junto al vídeo ha publicado una reflexión sobre la importancia del microchip en los animales para poder encontrarlos en casos así: "Por favor, siempre que veáis un animal en la calle no paséis de largo, no sabemos su pasado, no sabemos si detrás hay una historia y una familia que lo buscan, y si no la hay, seguro se puede encontrar algo para ayudarle. El egoísmo humano nos hace no querer complicarnos la vida y mirar siempre hacia otro lado."