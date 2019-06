Muere una mujer tras contagiarse de la 'bacteria carnívora' en un día de playa

La cadena de televisión americana ' FOX TV ' ha informado de la impactante muerte de una mujer llamada. Según ha revelado el medio de comunicación, la mujer que era una gran aficionada del mar y del oceáno se encontraba paseando por las playas de Florida cuando tropezó con un desnivel que había entre el agua. Al tropezar y caer, Lynn Flemingal que no quiso darle importancia.

"Se tropezó y cayó dentro del agua, salió con una herida que no llegaba a los dos centímetros y gran hinchazón en su pierna. Era tan solo un pequeño corte, así que no le dimos más vueltas", revelaba el hijo de la mujer a la cadena de televisión. Dos días más tarde, Lynn Fleming decidió acudir a su centro médico al observar que la pequeña herida no paraba de sangrar.