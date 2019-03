Una mujer confiesa que recreaba una escena de 50 sombras de grey cuando la encontraron maniatada

La mujer que apareció maniatada en el interior de un coche en la playa de Las Teresitas no había sido secuestrada, tal y como pensó en un principio la Policía Nacional. La verdadera historia es que la mujer intentaba emular una escena de la película 50 sombras de Grey. "Pretendía recrear una escena de 50 Sombras de Grey pero se me fue de las manos. No tengo pareja y estoy sola", declaro ella ante las autoridades policiales.