Multan a la cuidadora de un perro guía por pasear por la playa

Sin embargo, en esa ocasión todo sería diferente, a pesar de que la cuidadora y el perro acudieron a una hora de no demasiada afluencia: las nueve y media de la mañana. "El chaleco amarillo del perro no sirvió de nada: los agentes alegaron que podía ser falso. Cuando intenté llamar a la Fundación para que vieran que era de verdad, me dijeron que no se iban a poner al teléfono y amenazaron con detenerme, aplicando la ley 215, y con llevarse al perro a la perrera, si no abandonaba el lugar", cuenta la mujer.