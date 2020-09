Sanciones por no tener la ITV al día: importes y cómo tramitarlas

Pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) cada vez que sea necesario es un trámite imprescindible para poder circular con tu medio de transporte y la consecuencia de no cumplir con estos plazos puede ser una multa y la retirada del permiso de circulación. Tal y como recuerda la propia ITV, se trata de una responsabilidad de cualquier conductor, ya no solo para prevenir su seguridad, sino la del resto de usuarios que circulan por la carretera. ¿Cuáles son las multas por no pasar la ITV? ¿Qué pasa si circulo con la ITV caducada?