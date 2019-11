Esperaba gemelos y da a luz a un bebé de dos cabezas y tres brazos

Los padres no ocultan su devastación. "Al principio pensé que era un gemelo, pero cuando las enfermeras quitaron la toalla, me sorprendió ver a nuestro primogénito con dos cabezas y tres manos", describe la madre. "Todo lo que queríamos era un bebé normal y saludable, pero el todopoderoso quería castigarnos de esta manera. No sé por qué", se lamenta. "Mi esposa se desmayó después de ver al bebé. Tras la ecografía nos dijeron que tendríamos gemelos. Estábamos muy contentos por tener dos hijos, pero es un bebé con dos cabezas", relata el padre.