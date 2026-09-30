La acampada de Sol pasa su cuarta noche y mantiene la presión sobre los políticos

Zoe Armenteros 30 SEP 2026 - 08:38h.

Los acampados en Sol mantienen su protesta mientras el Gobierno espera validar los decretos de la vivienda en el Congreso

Los decretos no frenan la acampada en Sol que se mantiene sin visos de acabar

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El Gobierno ha retrasado hasta el jueves la publicación en el BOE del decreto sobre renovación automática de alquileres, el más problemático de los dos aprobados, este martes, porque solo es respaldado por las fuerzas de la izquierda. El primero de los dos decretos, que ha sido publicado, incluye medidas como la protección frente a los desahucios hasta 2030, como el de Maricarmen, la regulación de alquiler de temporada y habitaciones, la prohibición de la compra de fondos buitre hasta el 2028, bonificaciones fiscales, entre otras.

Las protestas en la Puerta del Sol, pero también en otras plazas y calles de las grandes ciudades españolas se mantienen y podrían ir a más ante la reacción de los diferentes grupos políticos que tendrán que validar ambos decretos en un pleno extraordinario convocado este viernes en el Congreso.