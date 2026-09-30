Última hora de las protestas por la vivienda: el Gobierno retrasa al jueves la publicación del decreto sobre renovación automática de alquileres
Los acampados en Sol mantienen su protesta mientras el Gobierno espera validar los decretos de la vivienda en el Congreso
Los decretos no frenan la acampada en Sol que se mantiene sin visos de acabar
El Gobierno ha retrasado hasta el jueves la publicación en el BOE del decreto sobre renovación automática de alquileres, el más problemático de los dos aprobados, este martes, porque solo es respaldado por las fuerzas de la izquierda. El primero de los dos decretos, que ha sido publicado, incluye medidas como la protección frente a los desahucios hasta 2030, como el de Maricarmen, la regulación de alquiler de temporada y habitaciones, la prohibición de la compra de fondos buitre hasta el 2028, bonificaciones fiscales, entre otras.
Las protestas en la Puerta del Sol, pero también en otras plazas y calles de las grandes ciudades españolas se mantienen y podrían ir a más ante la reacción de los diferentes grupos políticos que tendrán que validar ambos decretos en un pleno extraordinario convocado este viernes en el Congreso.
La acampada de Sol pasa su cuarta noche y mantiene la presión sobre los políticos
Un millar de personas pasaron su cuarta noche consecutiva de acampada en la Puerta del Sol de Madrid en protesta contra los desahucios y la crisis de la vivienda en medio de una creciente tensión institucional.
Los manifestantes han amanecido en la plaza, mientras el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid han exigido a la Delegación del Gobierno la disolución "inmediata" de la protesta por motivos de seguridad, mientras los colectivos sociales mantienen la movilización pese a la aprobación de los dos reales decretos de vivienda del Ejecutivo.
La acampada de la Puerta del Sol sigue creciendo y rechaza las "migajas" de los decretos de vivienda del Gobierno: "Vamos a seguir aquí"
Las medidas de vivienda del Gobierno, troceadas en dos decretos, no convencen a los acampados que siguen en la Puerta del Sol. La última noche, de hecho, fue la cuarta consecutiva de una protesta que no para de crecer, con todavía más afluencia y más tiendas de campaña conquistando el corazón de Madrid.Ir a la noticia
El Gobierno retrasa al jueves la publicación del decreto sobre renovación automática de alquileres
El Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles el primer decreto sobre vivienda aprobado este martes por el Consejo de Ministros, mientras ha retrasado al jueves el segundo, que incluye la renovación automática de alquileres. Esta es precisamente la medida más controvertida porque Junts y PNV no lo respaldan.