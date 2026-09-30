Un grupo de pasajeros intervino en el altercado abatiendo al presunto agresor lo que permitió recuperar el control de la nace con otros pilotos de refuerzo

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Un avión que volaba desde Dubái a Tel Aviv fue desviado este miércoles a Arabia Saudí debido a un "altercado entre la tripulación". El testimonio de un pasajero recogido por el diario israelí Jerusalem Post apunta a que el piloto habría apuñalado al copiloto para evitar que estrellara la aeronave con 180 pasajeros israelíes a bordo. El incidente ha sido confirmado por el Ministerio de Transporte de Israel.

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Testimonio de un pasajero

Según indicó Trasporte, que cita informes oficiales, las autoridades de seguridad israelíes están gestionando el incidente, que se produjo en un avión de la compañía FlyDubai mientras volaba hacia la ciudad israelí.

De acuerdo con el testimonio de un pasajero al diario israelí Jerusalem Post, el altercado se produjo cuando uno de los pilotos de la aeronave apuñaló al otro en pleno vuelo.

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El pasajero relató que los israelíes sentados cerca cerca de la cabina se enfrentaron al atacante mientras el avión descendía en picado. Había sido este grupo de pasajeros el que logró sacar al copiloto de la cabina y meter a otros dos pilotos que viajaban en la parte trasero de la aeronave dentro. Uno tomó el control del avión, mientras que el otro tardó más en recuperarse del susto.

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El pasajero describió al piloto apuñalado como en estado crítico y dijo que un dentista israelí a bordo lo atendió y le salvó la vida. "Por lo que entiendo, el piloto intentó suicidarse junto con nosotros»", añadió.

Incidente de seguridad

El Canal 12 israelí publicó por su parte que no se descarta que se tratara de un incidente de seguridad y añadió que uno de los pilotos está siendo interrogado para averiguar si lo que pretendía era tomar el avión y estrellarlo con los pasajeros.

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En el recorrido del avión desde Dubái hasta Tabuk publicado por la página de seguimiento de vuelos Flightradar24, se ve cómo antes de atravesar la frontera a Jordania, el avión, que seguía una dirección de este a oeste, dio un giro brusco hacia el norte y perdió altitud.

El avión voló entonces a menos altura siguiendo una trayectoria irregular, hasta que al llegar a la frontera con Jordania dio media vuelta, cogió dirección sur y luego enfiló hacia Tabuk.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, informó en un comunicado de que el incidente está "bajo control" y que se están tomando las medidas necesarias para el regreso seguro de los pasajeros israelíes a Israel.

En un comunicado, FlyDubai describió lo ocurrido como un "incidente", sin detallar la causa, aseguró que el avión aterrizó sin problemas en el aeropuerto saudí de Tabuk y que todos los pasajeros están a salvo.