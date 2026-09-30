Las "heridas en el cuello" de Josep Juanpere i Miret, su "tensa" relación con su pareja y la actitud de Belén López, son algunas de las sospechas del juez para investigar a la mujer

La pareja del arquitecto Josep Juanpere, Belén López, en libertad tras pagar 80.000 euros de fianza

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Novedades en la investigación del presunto homicidio del arquitecto Josep Juanpere i Miret, fallecido en su apartamento de Baqueira en 2025. El juez que investiga a Belén López, la pareja del fallecido, y que decretó prisión con fianza de 80.000 euros sobre esta misma apunta en el auto que el empresario tenía unas heridas y lesiones en su cuello que podrían estar vinculadas con el uso de la fuerza externa.

Según indica el auto al que ha tenido acceso 'elPeriodico.com', el magistrado señala que "se aprecian, a lo ancho de todo el cuello" del arquitecto "una serie de heridas compatibles con el empleo de fuerza externa". Por su parte, la defensa de Belén López sostiene que las lesiones a las que apunta el juez "podrían estar directamente vinculadas con un golpe que el arquitecto se dio en la cabeza con un radiador y no con un posible estrangulamiento, pues la causa directa fue un infarto".

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La mala relación entre el arquitecto y la investigada

En el auto, el magistrado también hace referencia a cómo era la relación entre Josep Juanpere i Miret y la investigada. Tras acordar la prisión con fianza para Belén López, el magistrado subraya que la relación entre víctima e investigada "no era buena", informa el medio de comunicación anteriormente citado. Además, se ha podido conocer que le juez también ha señalado que había tensiones entre ambos desde el verano de 202, unos meses antes de que se produjese la muerte del arquitecto y empresario.

Al parecer, nada más llegaron los servicios de Emergencia al apartamento donde falleció el arquitecto, Belén López había declarado ante los sanitarios que se quería casar con Josep Juanpere i Miret, "pero él no quería". Detalle que también está recogido en el auto del juez al que ha tenido acceso 'elPeriódico.com'.

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¿Cómo accedió el sobrino del arquitecto al apartamento en el que se encontraba muerto Josep Juanpere?

Otro de los detalles que se ha conocido en el auto del juez ha sido la forma en la que fue hallado el cadáver de Josep Juanpere i Miret. Hasta el momento se conocía que el cuerpo lo encontró su sobrino y que en la misma vivienda se encontraba Belén López en, lo que parecía, un aparente estado de shock. Pues bien, el auto apunta a que la pareja del arquitecto se encontraba en casa encerrada con llave y que no abría ni accedía a las peticiones del sobrino del arquitecto.

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Al no abrirle la puerta, el sobrino tuvo que "usar otro juego de llaves propio y, una vez el cerrojo estaba pasado, usar una radiografía para lograr acceder a la vivienda. Cuando el sobrino, acompañado de una amiga de Juanpere, accedió al domicilio se dirigió a la habitación y López, que se encontraba en su interior, intentó impedir que accedieran al dormitorio. Cuando finalmente el sobrino pudo entrar en la habitación halló el cuerpo sin vida de su tío en el suelo. Fue entonces cuando se produjo la primera llamada al 112", recogen desde el medio de comunicación.

Belén López, en libertad tras pagar la fianza

Fue el pasado 25 de septiembre cuando Belén L., pareja de Josep Juanpere, quedaba en libertad provisional, después de que el juez le diese tres días para pagar la fianza de 80.000 euros impuesta por su presunta relación con la muerte del conocido arquitecto barcelonés, el pasado 26 de diciembre.

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La mujer comparecía esta viernes ante el tribunal de instancia de Vielha, que tras tomarle declaración ordenaba su ingreso en prisión preventiva, eludible bajo fianza de 80.000 euros, tal y como solicitaba la Fiscalía, según fuentes jurídicas.

Dos horas después, la detenida quedaba en libertad provisional, puesto que el juez le concedía un plazo de tres días para reunir la suma requerida. Mientras tanto, tendrá el pasaporte retirado, con la prohibición de salir de España, según informaba el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).