A Neymar le requisan el móvil: difundir mensajes sexuales está penado en Brasil

No sale de una y se mete otra. Neymar no está teniendo el mejor año de su vida, ni en lo profesional, ni en lo personal. Lesionado en los partidos más trascendentes de la temporada la acusación de violación de una joven ha culminado un mal año para la estrella del fútbol, que no acaba de estar contento en Francia. Pero la acusación de violación ha abierto un antes y un después, más aún cuando se rumoreaba a una vuelta al Barcelona, compleja o un futuro destino en el Madrid, siempre anunciado y nunca consumado.