El peligro de las garrapatas en los oídos: el último caso, un niño de 9 años en EEUU

Un niño de 9 años de Connecticut (EE.UU.) se quejaba de una sensación extraña que tenía en su oído derecho desde varios días atrás. No le dolía y podía oír bien, pero desde que sintió un zumbido en esa oreja se había dado cuenta de que algo marchaba mal. Cuando el doctor Erik Waldman , el médico que le atendió, exploró el oído del menor se encontró con una gran sorpresa: había una garrapata incrustada en la membrana del tímpano derecho, rodeada de tejido inflamado.

Según informa CNN, intento extraer la garrapata, pero el arácnido no se movió. El doctor David Kasle, coautor del informe médico, explica que “. Las partes de la garrapata que sondean y chupan la sangre se “clavaron”, por lo que tirar del arácnido hacia fuera causaría dolor y probablemente rasgaría la membrana, subraya Kasle.

El tímpano actúa esencialmente como parte de un mecanismo de palanca bastante complejo que permite que el sonido vaya desde el oído externo al oído interno y hacia el oído medio, donde hay huesos pequeños. “ Se necesita mantener ese tambor intacto para obtener un buen sonido”, argumenta el doctor. La opción de no eliminar la garrapata y dejarla en el sitio también tendría consecuencias.

Con el tiempo el niño no podría oír bien. Los médicos no querían “infligir más daño”, incluida una posible perforación del tímpano. “Un agujero podría no ensordecer al niño, pero empañaría su audición”, apunta Kasle.