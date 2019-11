La nueva tendencia de belleza: ser natural

Según un estudio sobre los hábitos de belleza, higiene y cuidado, “Face of the Nation”, presentado esta semana por la consultora líder en paneles de consumo Kantar, 72% de las españolas ha afirmado no llevar casi maquillaje y preferir un look más natural con el que se sientes más cómodas. Frente al 62% de mujeres en todo el mundo.