Prisión para la directora de una residencia de Valladolid que robó en casa de un interno el día de su muerte

En concepto de r esponsabilidad civil, deberá a indemnizar a los herederos del fallecido con la suma del dinero sustraído (12.000 euros) más los intereses legales y el valor de algunos de los objetos que no pudieron ser recuperados, entre ellos una videocámara que vendió en una tienda de segunda mano.

"Dureza" en la condena

Así, atendió l a petición de tres años y medio de prisión de la acusación particular, ya que el Ministerio Fiscal r ebajó su solicitud a tres años de prisión , en ambos casos por delito de robo en casa habitada, frente a la libre absolución que pidió la defensa.

Voluntad de enriquecerse

Además, señaló que la acusada podía haber acreditado su versión de que llamó muchas veces el día del fallecimiento para intentar encontrar algún familiar con un listado de las llamadas desde el número que las efectuó, algo que no hizo "porque no le interesa". De la misma forma, en su fallo recogió que "ocultó" al heredero la posesión ilícita de numerosos bienes del fallecido, algo que alegó después que hizo porque no podía entregarlos sin saber a quien correspondían.