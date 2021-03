Otilia, el ángel de la guardia de los sintecho: con 85 años, reparte cada día alimentos en Ourense

La mitad de los afectados son niños

Además, la mitad de quienes no tienen ni para comer en nuestro país son niños. En este sentido, Carmen Ruiz, de la Asociación de Vecinos Tres Barrios: "Teníamos unos expedientes de unos 220 familias y ahora los hemos triplicado"

Muchos se libran del hambre gracias a iniciativas como la de Otilia que reparte lo que tiene con su carro. "Yo pienso: con agua y pan ya no muere nadie", confiesa la monja, de 85 años. "Me trae pan y a veces fruta. no es comida que le den a ella para repartir, es de lo que tiene", cuenta uno de los sintecho a los que ayuda.