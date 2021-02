Ser padre con un hijo con enfermedad rara en plena pandemia: Las terapias no se pueden parar

Los padres de Irene, cuando se permitió abrir de nuevo los centros después del cierre en marzo apostaron por intensificar las sesiones y el trabajo en casa porque los especialistas cuando salen de la sesión les ponen “deberes” para reforzar lo aprendido en clase. La niña que todavía no tiene un diagnóstico concreto pero sí la sospecha de que sufre una enfermedad rara de origen genético avanza cada día, asegura con orgullo su padre.

Ángel nació hace siete meses: tras 4 en la UCI no tenía gesticulación

Quienes han nacido en plena pandemia como Ángel , que vino al mundo hace siete meses, han tenido que superar problemas asociados a esta nueva situación. Pasó los primeros cuatro meses de vida ingresado en la UCI sin ver el rostro humano por eso cuando recibió el alta no tenía gesticulación . Inma, su fisioterapeuta del Centro Momo, le ha enseñado a sonreír y ahora trabaja para afianzar su equilibrio.

Los centros especializados en terapia infantil se han reinventado para poder tratar a los niños reforzando las medidas de seguridad. Mantener la distancia de seguridad es imposible porque tiene que haber contacto físico con los pequeños pero han encontrado la fórmula para que sean seguros y no han tenido casos de COVID. Además para sus pacientes de alto riesgo o aquellos a los que confinan por haber estado en contacto con un positivo imparten terapia on line. La terapia no se puede detener cuando se trata de conseguir que quienes sufren una enfermedad rara o necesitan atención especial consigan los máximos logros.