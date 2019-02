En el hospital no terminan de creérselo: da a luz y el padre de la criatura tiene 93 años

Cuando la madre se puso de parto, el personal médico no daba crédito cuando le decían que el hombre de avanzada edad que acompañaba a la mujer era, en realidad, el marido y progenitor del niño. El pequeño llegó sin complicaciones y se espera que la pareja pueda volver a su hogar de inmediato junto a su primogénito. Hasta el momento no parece que nadie haya querido hacer las pruebas de ADN para comprobar nada, así que al menos de forma oficial, el papá de la criatura tiene nada menos que 93 años. Si no es guinness está cerca.