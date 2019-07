El peligro de las dietas 'milagro': realizarlas varias veces al año puede conducir a diabetes y problemas de tiroides

"Son dietas engañosas, que en muchos casos suponen un gran desembolso de dinero en productos para adelgazar, y que además ponen en riesgo la salud de quienes las llevan a cabo", señala el experto, quien recuerda que para que la pérdida de kilos sea duradera y no suponga ningún riesgo tiene que suponer la pérdida de grasa, para lo cual " se necesita tiempo y que la dieta sea equilibrada y no haya desequilibro nutricional".

Para el cuerpo los acúmulos de grasa son depósitos de energía para las épocas de carestía, por lo que no es fácil desprenderse de ella : "Es un vestigio genético de la época de los primeros hombres, cuando se pasaban largas temporadas sin poder alimentarse. Ahora esto es impensable, pero está grabado en nuestro ADN, por lo que cuando hacemos una dieta muy restrictiva y en un periodo corto de tiempo, lo que se pierde es agua y masa muscular. Además, de que el efecto rebote está servido ", aclara.

El principal problema de este tipo de dietas es que la pérdida mayor es agua , lo que puede provocar una deshidratación severa : "Nada tiene que ver que la dieta esté compuesta de zumos, el famoso sirope de arce, batidos y, además, se beba mucha agua, ya que el agua corporal se eliminará de manera irremediable a través de la orina o la sudoración en vez de perder grasa, que es lo que el cuerpo no necesita", añade.

Los principales síntomas de la deshidratación son el dolor de cabeza, la bajada de la tensión arterial y el adormecimiento. El doctor recuerda que si no se hace caso a estos síntomas y se llega a una deshidratación severa el riesgo para la salud del paciente es "alto". "Las células, los tejidos y los sistemas corporales necesitan agua para funcionar. Si no hay suficiente, se enlentece el funcionamiento de estas células y tejidos haciendo que nuestro cuerpo no funcione correctamente, y, si la deshidratación es severa, pueden dejar de funcionar algunos sistemas y morir las células", argumenta.