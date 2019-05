Captado por las cámaras: Josín, un Shar Pei de pura raza, abandonado por su dueño a las puertas de una protectora

El perro se llama Josín, y es un Shar pei de pura raza. "Tiene un carácter espectacular, no está aquí por su comportamiento ", explica una de las trabajadoras del albergue. Josín tuvo una primera dueña , que pagó por el un precio al rededor de los 800 euros, y luego lo regaló por internet. La persona a la que se lo regaló es la persona a la que podemos ver en el vídeo.

Pero lamentablemente esto no es un caso aislado . Al año se estima que se abandonan unos 130.000 animales de compañía en España . El primer motivo de abandono son las camadas indeseadas, mientras que a otros los maltratan gravemente. Los albergues piden más responsabilidad social .

Los motivos que llevan a una persona a abandonar a su mascota de confianza son, según el informe anual de la Fundación Affinity , las camadas no deseadas (15%), el fin de la temporada de caza (12%), dificultades económicas (12%), problemas de comportamiento (11%) y pérdida de interés (10%). Desde las asociaciones de animales piden reflexionar profundamente si realmente se quiere adquirir un animal de compañía o no para evitar los futuros abandonos y educar al animal desde un inicio para hacer de él una mascota responsable. Otra de las recomendaciones es esterilizar al animal para evitar crías que luego no se puedan mantener en el hogar.