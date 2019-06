El perro Indie se quedará con mamá

El perro Indie se queda con mamá. La titular del juzgado de primera instancia número 4 de Murcia desestima la demanda de un hombre que pedía que se le declarase copropietario del perro de su expareja, según adelante La Verdad de Murcia. El caso de Indie saltó a los medios porque acudió al tribunal para aclarar las dudas sobre su custodia compartida. La forma de actuar del animal iba a dar pistas para tomar una decisión y parece que el hecho de que no se separara de su dueña ha sido una de las claves. De hecho, la sentencia ha dejado claro que "no consta que el animal tenga afecto alguno hacia el demandante, habiéndose demostrado nervioso y temeroso cuando trataba de acariciarlo.

La demanda fue interpuesta por el varón, Luis, que denunciaba el hecho de que su pareja le había impedido ver a la mascota durante dos años. Indie fue citado en los juzgados como un testigo más. No era un asunto menor porque en el juicio resulta clave con quién quiere vivir Indie. Se ha visto claro en el juicio que cuando yo me he movido de asiento Indie ha venido conimigo", declaraba Carmen en declaraciones a Informativos Telecinco. No es de la misma opinión Luis, que dice que "lo único que quiere es que Indie sea feliz, y es feliz conmigo". Al final parece que Indie ha dejado claro con quién quería estar.