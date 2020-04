Pink y su hijo estuvieron graves por el coronavirus

Durante una conversación en directo en Instagram con su amiga Jen Pastiloff, la de Doylestown (Pensilvania) aseguró que ahora "se sentía mejor". Su esposo, Carey Hart, y su hija, Willow, de 8 años han estado sanos. Pink afirmó que "hubo muchas noches en que lloré y nunca he rezado más en mi vida. Pensé en que nos prometieron que nuestros hijos estarían bien. Y no está garantizado. No hay nadie a salvo de esto".