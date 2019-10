Un pitbull mata a un niño de 4 años pese a los esfuerzos de su madre por defenderle

Su madre intentó de todas las formas que el animal dejase de atacarle . Llegó incluso a usar un cuchillo, el cual le clavó para intentar defender a su hijo, pero el perro, un pitbull de 27 kilos, no dejó de morder a Benjamin, de tan solo cuatro años.

El pequeño se encontraba en el parque Hazel Park, en Michigan, Estados Unidos , cuando fue atacado por el can, que había sido adoptado por la familia como “un gesto de ayuda a un amigo en tiempos de necesidad”. Durante la etapa en que había estado con ellos, “ nunca mostró un comportamiento agresivo ”, pero este marte s se abalanzó repentina sobre el niño , mordiéndole hasta acabar con su vida.

La hermana, de 14 años, llamó al teléfono de emergencias para pedir ayuda

Las autoridades tuvieron que usar una pistola Taser contra el animal

Cuando las autoridades llegaron a la zona, el can proseguía en su ataque, y no fue hasta que usaron sus pistolas Taser cuando el animal soltó al niño, que fue trasladado al hospital con heridas muy graves en el cuello y otras zonas de su cuerpo. Los servicios médicos no pudieron sino certificar su muerte.