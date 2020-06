La playa de la Concha, hasta arriba: los bañistas han entrado a tropel sin respetar el distanciamiento

Concretamente, la imagen que se ha podido ver este martes en la famosa playa de la Concha, en San Sebastián, se describe por sí misma: una aglomeración de bañistas no ha parado de llegar y han sido muchos los que no han respetado las medidas de seguridad. Ni en la propia playa ni antes de acceder a ella, porque se formó una interminable cola cuando la policía cerró el acceso para pedir a continuación una entrada ordenada; algo que no se produjo. Las ganas de llegar a la playa eran tantas que hubo quien incluso decidió comer mientras esperaba en la cola para no quedarse fuera. Sin distanciamiento, y la mayoría sin mascarilla, una vez se abrió el acceso nuevamente entraron a tropel.