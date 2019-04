Un policía cede sus horas sindicales a un compañero para que cuide a su hijo con leucemia

Carlos Ortiz, agente de Policía Nacional en la Unidad de Intervención Policial (UIP) de A Coruña, ha encontrado una luz en medio de la adversidad. Y es que después de obtener solo una reducción de jornada retribuida del 50% para cuidar a su hijo pequeño con leucemia, su compañero y secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Roberto González, le ha cedido sus horas sindicales para atender al pequeño .

Sin embargo, desde el organismo le concedieron tan solo el 50 por ciento de la misma. Pese al cambio, Carlos considera que no es suficiente ya que hay días en los que él y su mujer están en el hospital hasta 13 horas.

Un rayo de esperanza

No obstante, actualmente su panorama es más alentador gracias a la solidaridad del secretario general del SUP, Roberto. Y es que después de examinar detenidamente el caso, Roberto, que fue reelegido el pasado verano, ha cedido sus horas sindicales diarias a Carlos para estar exento del servicio, aunque debe trabajar para el SUP, y cuidar de esta manera a su hijo.